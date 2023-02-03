Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV, среднемесячная температура февраля ожидается в пределах от -3 до +2 градуса.

Следует заметить, что это средние показатели температуры для всей температуры Украины, то есть они обобщены.

Осадки могут быть в виде дождя, мокрого снега, снега и даже ледяного дождя.

"Мое личное мнение, что в качестве компенсации за теплые дни в январе, в феврале может быть больше морозных дней. Посмотрим, действительно ли так будет, потому что исключать какие-то волны тепла или холода не стоит. Однако, как отмечают ученые, климатологи, что именно в зимний период в связи с изменением климата есть такая тенденция, что волны тепла становятся более длительными и ощутимыми, а вот волны холода — наоборот, более кратковременными", - говорит синоптик.

Ранее сообщалось, что в последнем месяце зимы произойдет четыре магнитных бури, специалисты рассказали, когда их ждать.

Две магнитных бури будут сильными, одна средней интенсивности и одна слабая.

Первая буря сразу будет сильной. Она ожидается 5 февраля. Из-за нее могут выходить из строя электрические приборы, радио, GPS и спутники.

Средняя магнитная буря состоится через день, 7 февраля. За ней прогнозируют вторую сильную бурю - она ожидается 10 февраля.

Последняя в феврале буря будет совсем слабой, но все равно может влиять на метеозависимых людей. Ее стоит ждать пройдет 15 февраля.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.