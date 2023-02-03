Как говорится в обращении к главе государства, те, кто на своих должностях во время войны позволяет себе воровать государственные средства, должны понести ответственность и поданные декларации помогут в этом.

Также автор петиции отмтил, что возобновив декларирование, власть продемонстрирует свою нетерпимость к проявлениям коррупции во время военного положения и таким образом лишь укрепит доверие общества к государственной власти.

"Это критически важно для сохранения государства и победы Украины в войне", - пишет автор петиции.

Кроме того, таким образом укрепится доверие международных партнеров, что критически важно для сохранения государства и победы Украины в войне.

Обращение к президенту было обнародовано 30 января и уже набрало более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

По информации журналистов, во время обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.