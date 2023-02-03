Об этом сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко в Facebook.
Военный Виталий Каневский проходил службу в 214-м отдельном стрелковом батальоне.
"Вернулся домой, но совсем не так, как нам бы этого хотелось. Навсегда 35... Без отца остались двое детей", — написал мэр Каменца-Подольского.
Виталия похоронят в пятницу, 3 февраля, в общине объявлен день траура.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области 28 января погибли люди из-за отравления угарным газом от генератора в частном доме.
В Княжичах Киевской области погибли двое украинских военных Роман Хижняк и Егор Пасхалов.
В начале полномасштабной войны Егор Пасхалов присоединился к терробороне, затем защищал Броварской район, Черниговскую область, служил под Бахмутом. Егор был политически активным, членом Совета общественного контроля НАБУ.
Перед трагедией мужчина включил в гараже генератор во время отключения света и готовил плов в ожидании гостей. Об этом рассказала жена погибшего Юлия.
Напомним, ранее стало известно о ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российской армии.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.