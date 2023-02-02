Украинские пенсионеры получат надбавки, но повезет не всем.

Как сообщили в Пенсионном фонде, возрастные доплаты назначаются автоматически без заявлений и обращений в фонд.

Пенсионерам при достижении от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в сумме 300 гривен, пенсионерам от 80 до 85 лет – 579 гривен и пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет – 456 гривен.

Поэтому когда пенсионеру исполнилось 75 лет - ему положена доплата в сумме 456 гривен. Сообщается, что уже в марте 2023 года выплаты повысят.

Важное условие - выплата полагается, если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.п. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — это 10 340 грн.

Напомним, ситуация с зарплатами, пенсиями, тарифами и субсидиями в феврале не улучшится.

В 2023 году в Украине зафиксирован размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, с которым связаны другие социальные выплаты.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.