Как сообщили в Пенсионном фонде, возрастные доплаты назначаются автоматически без заявлений и обращений в фонд.
Пенсионерам при достижении от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в сумме 300 гривен, пенсионерам от 80 до 85 лет – 579 гривен и пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет – 456 гривен.
Поэтому когда пенсионеру исполнилось 75 лет - ему положена доплата в сумме 456 гривен. Сообщается, что уже в марте 2023 года выплаты повысят.
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Важное условие - выплата полагается, если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.п. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — это 10 340 грн.
Напомним, ситуация с зарплатами, пенсиями, тарифами и субсидиями в феврале не улучшится.
В 2023 году в Украине зафиксирован размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, с которым связаны другие социальные выплаты.
Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.