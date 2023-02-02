Похолодание в Украине ожидается уже в ближайшие выходные.

Так, синоптик Станислав Щедрин предупреждает об ухудшении погоды в Украине. По его данным, холодный арктический воздух приведет в Украине к сильным снегопадам и метелям.

В пятницу, 3 февраля, в Украине сохранится облачная погода с небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега.

С 5 по 10 февраля в Украину придет холодная воздушная масса Арктического происхождения и ряд атмосферных фронтов, в результате чего повсеместно ожидается существенное похолодание. По словам Щедрина, особенно холодно станет на западе и севере Украины.

"В большинстве областей 3-7 февраля пройдут снегопады; на юге, центре Украины и в Карпатах - сильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами гололед", - предупредил синоптик.

"Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресенья. И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом", - предупреждает и синоптик Наталья Диденко.

Ранее сообщалось, что в последнем месяце зимы произойдет четыре магнитных бури, специалисты рассказали, когда их ждать.

Две магнитных бури будут сильными, одна средней интенсивности и одна слабая.

Первая буря сразу будет сильной. Она ожидается 5 февраля. Из-за нее могут выходить из строя электрические приборы, радио, GPS и спутники.

Средняя магнитная буря состоится через день, 7 февраля. За ней прогнозируют вторую сильную бурю - она ожидается 10 февраля.

Последняя в феврале буря будет совсем слабой, но все равно может влиять на метеозависимых людей. Ее стоит ждать пройдет 15 февраля.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.