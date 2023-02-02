Так, синоптик Станислав Щедрин предупреждает об ухудшении погоды в Украине. По его данным, холодный арктический воздух приведет в Украине к сильным снегопадам и метелям.
В пятницу, 3 февраля, в Украине сохранится облачная погода с небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега.
С 5 по 10 февраля в Украину придет холодная воздушная масса Арктического происхождения и ряд атмосферных фронтов, в результате чего повсеместно ожидается существенное похолодание. По словам Щедрина, особенно холодно станет на западе и севере Украины.
"В большинстве областей 3-7 февраля пройдут снегопады; на юге, центре Украины и в Карпатах - сильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами гололед", - предупредил синоптик.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Мобилизация продолжается: кто считается пригодным и что на самом деле означает "белый билет"
Ушла из жизни знаменитая актриса, певица и жена легенды украинского кино: первые подробности трагедии
"Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт, как приготовить идеальные голубцы
Спасала других детей, пока ее сын был под завалами: история семьи из Днепра, потерявшей дом
"Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресенья. И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом", - предупреждает и синоптик Наталья Диденко.
Ранее сообщалось, что в последнем месяце зимы произойдет четыре магнитных бури, специалисты рассказали, когда их ждать.
Две магнитных бури будут сильными, одна средней интенсивности и одна слабая.
Первая буря сразу будет сильной. Она ожидается 5 февраля. Из-за нее могут выходить из строя электрические приборы, радио, GPS и спутники.
Средняя магнитная буря состоится через день, 7 февраля. За ней прогнозируют вторую сильную бурю - она ожидается 10 февраля.
Последняя в феврале буря будет совсем слабой, но все равно может влиять на метеозависимых людей. Ее стоит ждать пройдет 15 февраля.
Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.
Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.
А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.