22-летний одессит ночью похитил с фасадов домов Приморского района 13 государственных флагов, чтобы утром продать их на местном рынке по 50 гривен.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции.

Реализовать задуманное мужчине помешал комендантский патруль – злоумышленника разоблачили посреди города и изъяли у него ворованное имущество.

При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи территориальных подразделений полиции сообщили фигуранту о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование производств продолжается.

Ранее 40-летний мужчина проник в подвал дома по улице Софиевской в ​​Одессе, выломав решетку, и похитил оттуда генератор одной из жительниц.

26 января во время воздушной тревоги, когда выключили электроснабжение, мужчина решил украсть генератор. Перевернув задуманное, он сразу решил продать трофей. Однако предприимчивый одессит с "товаром" в руках по дороге перехватили полицейские.

Ранее, напомним, псевдоволонтер на Закарпатье незаконно обогатился на гуманитарке: "около 2,4 млн..."

Также сообщалось, что депутат на Закарпатье изобразила область в цветах венгерского флага: появилось фото

Кроме того, Politeka.net писала, что тысячи украинок попали под запрет на выезд за границу: обнародован список профессий.