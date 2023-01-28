Правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения. Речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 января, передает "BBC Украина".

Появился список должностей, где мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:

члены кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады Советы по правам человека и его представители,

руководитель офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,



глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Украинцы из этого перечня имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках.

Госдолжники могут выезжать за границу, если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей до 18 лет, если они едут навестить детей. Или для сопровождения детей за границу.

Госслужащих могут выпускать за границу для лечения при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.

Напомним, объявление о мобилизации в подъездах жилых домов: нужно ли сразу идти в военкомат

А еще Politeka сообщает, как должны вручать повестки и что грозит за неявку в военкомат: чего ждать украинцам

Также Politeka писала, что прибыть в военкомат до 31 января: в Киеве начали появляться странные объявления, что известно