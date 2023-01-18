В Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления, где напечатан закон о мобилизации.

Жители домов говорят, что не знают как им действовать, идти в военкомат, или ждать повестки, в КМВА дали ответ, передает "ТСН".

В Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления, где напечатан закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

В соцсетях пишут, что такие документы были замечены на жилых домах в Голосеевском районе столицы.

В КМВА рассказали, что объявления на подъездах домов это информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается и напоминание для тех, кому уже были вручены повестки, явиться в военкомат.

В КГГА говорят, что это "обычная работа" районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в условиях военного положения и "не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте".

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