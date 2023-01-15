Как сообщают журналисты ТСН, не все повестки могут иметь юридическую силу.

Речь идет о любых вызовах по телефону или СМС, повестках, оставленных в почтовых ящиках или врученных через родственников.

Повестки должны вручать лично военнообязанному представители Территориальных центров комплектования (ТЦК).

Стоит отметить ,что сам факт вручения повестки не означает отправку в армию. В основном это метод уточнения данных о военнообязанном. Из-за войны произошло масштабное перемещение людей, в частности военнообязанных мужчин, которые должны при переезде стать на военный учет по новому месту жительства, однако часто этого не делают.

Так, например, на блокпосту могут выдать повестку, но не мобилизационное распоряжение.

Если человек, которому вручили повестку, не придет для уточнения данных, ему будет грозить штраф, который колеблется от 3400 до 5100 грн.

Уголовная ответственность возможна за уклонение от мобилизации.

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