Медицинская специальность, единственная которая подлежит мобилизации, до 2026 года не связана с обязательной постановкой на воинский учет. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Все остальные профессии — только в добровольном порядке. Также известно, те женщины, которые сейчас находятся на фронте — около 5 тысяч человек — все по собственному желанию.

"Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения, которые касаются системы учета. До 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке", – заверила Анна Маляр.

Отметим, также известно, что на данный момент в Украине нет официальной военной женской формы, женская полевая униформа появится в украинской армии не раньше следующего года – процесс утверждения образца требует проведения тщательных испытаний.

Мы ранее писали, по новым правилам военного учета военнообязанных, призывников и резервистов, зарубежные дипведомства теперь должны информировать украинцев за границей о начале нового призыва.

Согласно документу, на регистрацию своего места пребывания за границей украинцы становятся только добровольно. Зарегистрировавших такую информацию о себе дипломатические учреждения будут информировать о начале очередного призыва граждан.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.