Новый порядок взятия на военный учет взбудоражил украинцев и сделал вопрос по поводу повесток через «Дию» вновь актуальным.

Напомним, недавно вступил в силу новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Настоящий Порядок определяет механизм организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, органами военного управления (органами управления), воинскими частями (подразделениями) Вооруженных Сил и других образованных соответственно в законы Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, предприятиями, учреждениями и организациями, учебными заведениями, учреждениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности.

Подчеркнем, что теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше.

Сделать это можно будет традиционно, а можно через приложение «Дия», но пока неизвестно, когда начнет работу эта функция.

Отмечается, что военный учет является составной частью содержания мобилизационной подготовки государства.

Поэтому украинцев снова начал волновать вопрос, будут ли посылать повестки через «Дию».

Ответ дал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

«Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дию». В нашем плане работы пока нет таких задач», – прокомментировал изданию The Village Украина Баник.

Однако в «Дия» должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Как его будут внедрять и как будет работать сервис, в Минцифре пока молчат. Мол, еще многие моменты нужно доработать вместе с Министерством обороны.

Напомним, в Минобороны сделали важное заявление о новой волне мобилизации.

Также сообщалось, что всеобщую мобилизацию могут объявить в России.

Ранее о новой большой волне мобилизации в Украине высказался Залужный.