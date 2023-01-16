На подъездах жилых домов в Киеве начали появляться объявления о приказе прибыть в районный военкомат военнообязанных.

Фото размещенных на подъездах листов опубликовал паблик «Киевский движ». Уточняется, что объявления появились в Голосеевском районе столицы.

В приказе идет речь о том, что военнообязанным необходимо прибыть в районный военкомат до 31 января.

При этом никаких официальных заявлений и комментариев пока сделано не было.

Некоторые киевляне предполагают, что расклейка приказа на подъездах – либо неудачная шутка, либо попытки «ДРГ» запугать жителей столицы новой волной мобилизации.

«Мне кажется, это прикол. Кому-то смешно просто», «А батальон Монако и Куршевель приедут только на победу!», «Дело рук россии, даты не совпадают также».

Напомним, ранее сообщалось, что повестку явиться в военкомат могут вручить человеку где угодно, законодательство четко не регламентирует точного места. Об этом заявлял руководитель КМВА Сергей Попко.

"Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте", - говорил Попко.

Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В ней должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Напомним, кто из военнообязанных в Украине имеет право на "броню" в 2023-м году.

Также сообщалось, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.

Ранее заявление о новой волне мобилизации сделал Валерий Залужный.