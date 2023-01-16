Известно на данный момент, что повестки должны вручать лично военнообязанному представители ТЦК, в то же время любые вызовы через телефонные звонки, СМС не имеют юридической силы.

Также речь идет о повестках, которые были в почтовом ящике или получены через знакомых и родственников. Повестку следует получать только в руки лично.

Отметим также, повестка – это не отправка в армию, а просто уточнение данных о военнообязанном. То есть на условном блокпосте они могут получить повестку, но не мобилизационное предписание.

Это связано с тем, что военнообязанные редко обновляют данные о себе (смена места жительства, развод и появление детей).

В случае неявки по повестке об уточнении данных военнообязанному грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен, а вот уголовная ответственность возможна лишь при игнорировании повестки на отправку. Тогда это может трактоваться, как уклонение от мобилизации.

Мы писали рании, тем мужчинам, которые еще не воевали или не служили в армии, надо уже готовиться к возможной мобилизации.

Об этом 24 каналу рассказала офицерша ВСУ Ирина Сергеева. По ее словам, все, кто не находится на службе, должны понимать, что ВСУ – это и есть бывшие гражданские люди, большинство из которых пришли 24 февраля.

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