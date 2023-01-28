Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петея на своей странице в Фейсбуке разместила фото карты Закарпатья, половина которой в цветах флага Венгрии, передает "Мукачево.net".
На картинке написано "Боже, храни Закарпатье".
Позже депутат удалила фото со своей страницы.
Отметим, депутат является членом проорбановской партии "КМКС "Партия венгров Украины", а ее сообщение произошло на фоне ее порывов к обвинениям о якобы притеснениях этнических венгров на Закарпатье.
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Ранее сообщалось, что в ноябре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметили с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.
С таким шарфом он пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште, сообщает хорватское издание Index.
Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана включает нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.
Эти территории в конце Первой Мировой войны были под властью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи.
Депутат Европарламента Даниэль Фрейнд прокомментировал скандальный внешний вид Орбана.
"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Большой Венгрии". Как успокоительно для венгерских соседей", – пишет Фрейнд .
Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.