Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что хорошие новости о поддержке партнеров Украины не заканчиваются.

Так, Резников опубликовал на своей странице в Facebook интригующее сообщение: «Вчера было много положительных и долгожданных новостей от наших партнеров. Но есть новости, которые радуют не меньше».

Свой пост Резников проиллюстрировал фото и предложил украинцам угадать, что это за техника.

Интригующее заявление министра обороны мгновенно привлекло к себе внимание пользователей Facebook:

«Главное, что приближает победу», «Одна из лучших», «Бронированная», «Крепкая, красивая», «Какая-то крутая», «Канадская?».

Тем временем стало известно, что танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину уже весной. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Также появилась неподтвержденная информация, что якобы началась кулуарная дискуссия о поставках Украине современных западных истребителей.

Как пишет издание Politico, тему активно лоббируют балтийские государства. Один из собеседников из стран Северной Европы отметил, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после танков.

В то же время, по словам другого собеседника, в Вашингтоне говорят, что о самолетах пока "не может быть и речи". Мол, это красная линия.

"Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это произошло. Потом это были танки – и это произошло", – отметил собеседник.

Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.

Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.

Кроме того сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.