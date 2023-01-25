Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.

Об этом он заявил в Facebook.

Он подчеркнул, что система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

По словам Залужного, с началом полномасштабного вторжения России потребности украинского войска стремительно выросли, но, несмотря на это, военные обеспечены амуницией, формой и питанием, надлежащим качеством и в достаточном количестве.

Главнокомандующий подчеркнул, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

"Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил", - отметил Залужный.

Ранее, напомним, сообщалось, что скандал вокруг Минобороны с продуктами питания для ВСУ не прошел зря.

Также сообщалось, что министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

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