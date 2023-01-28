Подозреваемый как волонтер получил часть ввезенной в Украину гуманитарной помощи.

По данным следствия, почти два десятка паллет с мылом предназначался для нужд военных или пострадавших от вооруженной агрессии РФ гражданских граждан, сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, передает "Закарпатье net".

Имея целью незаконное обогащение в период действия в государстве военного положения, полученный товар мужчина продал за 17 тысяч долларов США.

Общая стоимость реализованной гуманитарной помощи составляет около 2,4 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи полиции Ужгородщины при оперативном сопровождении сотрудников 4 отдела 6 управления Департамента военной контрразведки СБУ и УСС в Закарпатской области ДСР НПУ.

Жителю Ужгорода поставлено в известность о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи в крупном размере (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Ранее, напомним, сообщалось, что скандал вокруг Минобороны с продуктами питания для ВСУ не прошел зря.

Также сообщалось, что министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.