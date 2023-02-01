В некоторых регионах Украины вскоре столбики термометров опустятся до минусовых показателей и выпадет снег.

Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.

Сообщается, что 8 февраля снежно будет на востоке, юго-востоке, центре Украины. На Закарпатье ожидается до 48 сантиметров снежного покрова.

Синоптики обозначили зоны на карте розовым цветом, где выпадет 35-48 см снега, фиолетовый цвет означает, что снежный покров будет достигать 10-25 см.

В областях, обозначенных синим, ожидается выпадение 5-7 см снега. Голубым отмечены районы, где снега будет до 2 см.

Ранее сообщалось, что в последнем месяце зимы произойдет четыре магнитных бури, специалисты рассказали, когда их ждать.

Две магнитных бури будут сильными, одна средней интенсивности и одна слабая.

Первая буря сразу будет сильной. Она ожидается 5 февраля. Из-за нее могут выходить из строя электрические приборы, радио, GPS и спутники.

Средняя магнитная буря состоится через день, 7 февраля. За ней прогнозируют вторую сильную бурю - она ожидается 10 февраля.

Последняя в феврале буря будет совсем слабой, но все равно может влиять на метеозависимых людей. Ее стоит ждать пройдет 15 февраля.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.