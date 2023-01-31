Об этом сообщили в Одесской епархии. Решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.
Соответственно, после перехода Одесской епархии ПЦУ на Новоюлианский календарь, Рождество будут праздновать 25 декабря.
«Кроме того, было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной Церкви Украины», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Литургию на Праздник Крещение совершилглава ПЦУ Эпифаний в Успенском соборе.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Уже не знают, с чего деньги драть": яйца в Украине будут продавать по-новому
"Отсидеться за спинами других не получится": скандал с вручением повесток в Одессе вышел на новый уровень
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал украинцам несколько полезных советов по похудению: "Не нужно стыдить!"
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Киевский митрополит вспомнил во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, вспомнил каждого из погибших поименно.
Священники сообщили, уже планируют следующее богослужение, ПЦУ будет здесь на все большие праздники.
"За здоровье, Божью опеку наших воинов ВСУ.Господи сохрани жизнь каждого", - пишут украинцы в комментариях под сохраненной трансляцией из Киево-Печерской Лавры, под которой больше 1 700 лайков, 1 200 комментариев, где украинцы молят Бога о мире, здоровье своих родных и всех украинцев.
Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".
Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.
Кроме того, Politeka.net писала о Масленице в 2023 году: для чего нужно печь блины и как привлечь удачу.