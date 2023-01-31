В Одесской епархии ПЦУ перейдут на Новоюлианский календарь.

Об этом сообщили в Одесской епархии. Решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.

Соответственно, после перехода Одесской епархии ПЦУ на Новоюлианский календарь, Рождество будут праздновать 25 декабря.

«Кроме того, было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной Церкви Украины», - говорится в сообщении.

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