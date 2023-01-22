Масленая неделя - это последняя неделя перед Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год.
Масленая неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и закончится в воскресенье, 26 февраля.
Блины пекли в течение всей Масленицы, в честь славянского бога Солнца Ярила, а в конце празднования сжигали чучело - Мару, которая символизировала смерть и рождение природы.
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Главные приметы и традиции на Масленицу:
- В первые три дня Масленицы нужно сделать генеральную уборку;
- Если к вам на Масленицу пришли незваные гости - это к счастью и радости.
- Гадали на блинах на Масленицу: если первый блин получился тонким и кружевным - жизнь в этом году будет легкая, а если толстый и плотный - придется много трудиться.
- Если у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде, еще три года замужества не видать.
- Если в среду поесть горох, а в четверг, блинов, то весь год у вас денег будет в достатке.
- Чем больше на Масленицу напечешь блинов, тем счастливее будет год.
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