Украинцам рассказали, как не потерять деньги во время поиска жилья.

Сообщается, что как правило аферисты предлагают квартиры по цене, ниже на 4-5 тысяч гривен, передает "ТСН".

Мужчина, который искал жилье во Львове, дважды вычислял, что квартиры часто предлагают именно аферисты.

"Ища квартиру для аренды, я убедился, что мошенники, авторы объявлений, часто преподносят себя под видом владельцев", — говорит Александр.

Он добавил, что аферисты зачастую требуют задаток.

"Обычно они требуют задаток, мотивируя это тем, что находятся за пределами Львова и им нужна уверенность в том, что ты будешь арендовать. В моем опыте аренды было два случая, когда меня пытались обмануть, но я, к счастью, не попался на этот крючок. В первом случае просили задаток, но ни одного документа не показали. Во втором случае эпопея растняулась на два дня. Автор объявления предлагал в аренду однокомнатную квартиру за 7 тысяч гривен на улице Княгини Ольги – достаточно удобная локация. Обычно аренда такой квартиры – это 10-12 тысяч гривен в месяц", - сообщает орендатор.

Также он добавил, что мошенники присылают потенциальным арендаторам фото и паспортные данные бывшей жертвы. В соцсети мужчина нашел того человека, от имени которого сдавали жилье и узнал, что в свое время мошенники получили от него задаток и фото паспорта.

В итоге мужчина задаток не вносил и подал заявление в полицию.

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