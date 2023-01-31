Неизвестно, как долго семья жила в винном погребе. По предварительным данным, это длилось несколько месяцев, сообщает Heute.
Так, полиция освободила шестерых детей, живших в подвале дома в австрийском городе Обриц. Их родители принадлежат к так называемым "выживателям", то есть людям, которые готовятся к концу света.
Когда спасатели пытались освободить детей их родители забаррикадировались с ними, позже напали на силовиков, использовав перцовый баллончик.
Сообщается, что британцы даже угрожали убить своих детей.
В конце концов, удалось освободить шестерых детей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет из винного погреба.
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Задержаны их родители: 54-летний мужчина и его 40-летняя жена.
СМИ установили, что якобы отец семейства недавно работал в нескольких лондонских IT-компаниях, есть информация о том, что он автор многих книг.
В полиции предполагают, что мужчина мог быть лицом, отказывающимся от военной службы.
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