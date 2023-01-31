Семья с 6 детьми месяцами жила в подвале дома из-за боязни конца света.

Неизвестно, как долго семья жила в винном погребе. По предварительным данным, это длилось несколько месяцев, сообщает Heute.

Так, полиция освободила шестерых детей, живших в подвале дома в австрийском городе Обриц. Их родители принадлежат к так называемым "выживателям", то есть людям, которые готовятся к концу света.

Когда спасатели пытались освободить детей их родители забаррикадировались с ними, позже напали на силовиков, использовав перцовый баллончик.

Сообщается, что британцы даже угрожали убить своих детей.

В конце концов, удалось освободить шестерых детей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет из винного погреба.

Задержаны их родители: 54-летний мужчина и его 40-летняя жена.

СМИ установили, что якобы отец семейства недавно работал в нескольких лондонских IT-компаниях, есть информация о том, что он автор многих книг.

В полиции предполагают, что мужчина мог быть лицом, отказывающимся от военной службы.

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