Раненые солдаты ВСУ часами стоят в очереди в поликлинике, чтобы получить простую справку.

Как рассказал военнослужащий ВСУ Мирослав Откович на своей странице в Facebook, поликлиника открывается в девять утра, в семь тридцать здесь уже людно.

Пол девятого в списках в регистратуре уже был шестидесятым, в очереди к хирургу — тринадцатым. Электронной очереди не существует. Там, где выписываются документы ВЛК, его фамилия оказалась под номером 502.

"Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я со своим прооперированным мениском на левом колене оперся на костыль и молча смотрел за происходящим", - написал украинский защитник.

Военнослужащий не указал конкретное медучреждение, но ситуация, по его словам, к сожалению, типичная.

В комментариях к рассказу военослужащего украинцы вне себя от злости из-за издевательств над бойцам в больницах:

"Вот каторга! Люди добрые, такого издевательства не должно быть! Много лет украинцы терпят произвол таких начальников 'бюрократов' слуг народных... Доколе это безумие будет продолжаться в этой несчастной стране?";

"Очень стыдно перед ранеными защитниками, но этот идиотизм всюду! У нас люди умирают на лестнице в больницу, а мимо идут врачи на работу";

"Ребята, вам должны эти справки на коленях приползти и передать, не молчите - наказать ск**ов, сидят в теплых креслах и не ценят ничего и никого, идите к власти, делайте разгон, такого совка во время войны не должно быть";

"Такое унижение достоинства всех заслуг этих мужественных Воинов!";

"Я вообще не знаю как те воины выдержат такое унижение. В тех кабинетах сидят откормленные кабаны и кабанихи, работать не хотят. Нет у них ни совести ни человечности";

"Плевать они хотели на ваши проблемы. Ни у них, ни у их близких таких проблем нет и никогда не будет. Сыт голодному не товарищ".

Напомним, миллионам украинцев пересчитают пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.