Украинцам рассказали, что известно о пенсионном обеспечении на 2023 год.

Известно, что в марте 2023 года будет проведена индексация пенсий. Повышение в марте ожидается на 5%, передает golovbukh.ua.

Планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам, а с 1 апреля 2023 будет автоматический перерасчет пенсий гражданам, которые продолжают работать.

Лицам с 1-й группой инвалидности общий размер пенсии составит 100% среднего заработка.

Для лиц со 2-й группой инвалидности – не ниже 80%, а с 3-й – не менее 60%.

Дополнительные выплаты в 2023 году будут для тех, кто получает пенсию меньше минимальной, а также для пенсионеров с большим стажем. За сверхурочный год стажа (женщины – 30 лет, мужчины – 35) доплата по 20,93 грн.

Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности: лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту.

Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет - 90% пенсии по возрасту. Лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет - 50% пенсии по возрасту.

Размеры пенсий по потере кормильца будут следующие: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту.

Если речь идет о кормильце-военнослужащем, то все зависит от причин смерти. При исполнении обязанностей военной службы - 70% денежного довольствия погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

50% денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа).

Если кормильец погиб из-за несчастного случая и это не связано с военной службой, то пенсия будет 30% денежного довольствия кормильца.

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