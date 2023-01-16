Потребители газа жалуются, что облгазы дополнительно приписывают им лишние кубометры газа и это, конечно, превращается в дополнительные цифры в платежках.

Пытаясь решить эту проблему и доказать, что никакой задолженности быть не может, люди иногда слышат от газовиков, что это их проблемы, пишет Politeka.net.

«Звоню в обл газ говорю: так и так… а они отвечают это ваши проблемам. Еще нас делают виноватыми. Просто какой-то сплошной аферизм»,

«Я звонил раз 5... Требовал, чтобы пришел контролер, и снял показатели. Делал скриншоты в личном кабинете тех показателей, которые передавал я, и тех, что они выставляют. Спрашиваю их: почему они не совпадают, в чем проблема? Говорят, что система дает сбой. Говорю им: как это может быть система полгода в сбое? Они советовали не передавать показатели в личном кабинете, а передавать фото счетчика. Кончилось тем, что я переплатил 408 грн. Говорят: выясняйте эту проблему в Клиентском пространстве…»,

«Топим печку – 199куб. сжег, а поставили 422. Вот сегодня пойду буду разбираться…» , - обсуждают потребители газа «лишние» кубометры газа.

Также некоторые рассказывают, что платят так, как считают правильным: «Я тоже плачу по факту, а то, что они мне добавляют, это их проблемы».

Между тем, в компании ГК «Нафтогаз Украины» подчеркнули, что она является поставщиком газа и не насчитывает объемы газа.

«Именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов газа. Показатели счетчика Вы предоставляете ежемесячно оператору ГРМ», – отметили в «Нафтогазе».

Также в «Нафтогазе» объяснили, что если человек не согласен с начислениями и объемами, которые передал облгаз – нужно обращаться именно в облгаз.

«Дополнительно Вы можете написать нам личные сообщения в мессенджере. Там указать Ваш номер лицевого счета и ФИО его владельца…», - добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее в Нафтогазе расстроили украинцев относительно возврата денег.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение о расчете суммы.