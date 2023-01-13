В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.

Так, в «Нафтогазе» сообщили, что выбраны победители акции, выигравшие от 100 до 2000 кубометров газа.

«Напомним, для участия в акции клиентам ГК «Нафтогаз Украины» и Portmone необходимо было оплатить счет Нафтогаза на сумму не менее 100 грн в период с 8 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.», - рассказали в «Нафтогазе».

В свою очередь, некоторые потребители выразили сомнения в честности розыгрыша. Мол, "виртуальные без фамилий победители".

«Похоже на рекламу, взаимодействие с портмоне, которое берет себе проценты за оплату за газ», - высказалась одна из потребительниц.

В "Нафтогазе" ответили, что в списке указаны номера лицевых счетов победителей данной акции.

Также в комментариях к сообщению комментаторы поинтересовались по поводу предоставления скидки на газ:

«Оплатил в этом месяце через приложение Монобанк, вы писали именно через что нужно платить, чтобы получить скидку 1 процент и Моно был в этом перечне, но в кабинете пишет скидка не предусмотрена, поэтому у меня к вам вопрос, правильно ли я вас понял и если так это какой порядок предоставления скидки».

В "Нафтогазе" ответили, что действительно за газ можно платить меньше, но есть условия.

«Чтобы получить скидку 1% необходимо произвести полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца. Оплату нужно произвести через платежные системы IPay, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ и приложение Монобанка. Оплатить через платежные системы ГЕРЦ, Google pay, Apple pay можно в личном кабинете my-a.gas.ua чат боте GASUA через платежную систему LiqPay. И еще Вы можете оплатить на сайте этих платежных систем или в приложении Монобанка», – объяснили в Нафтогазе.

Если человек произвел оплату в январе на сумму, соответствующую сумме начислений за декабрь, то скидка будет начислена при формировании счета за январь.

"Скидка 1% начисляется при выполнении условий именно по цене газа (7,88 вместо 7,96) грн", - добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее "Нафтогазу" пожаловались, что облгаз "набрасывает" лишние кубы.

Также в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.