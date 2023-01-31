Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленника задержали при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

Известно, что с октября 2022 года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

Кроме того он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов", — сообщает СБУ.

Сообщается, что депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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