Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленника задержали при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.
Известно, что с октября 2022 года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Кроме того он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
"Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов", — сообщает СБУ.
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Сообщается, что депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов.
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