В связи с использованием военными "скорой" для вручения повесток и некорректного поведения сотрудников продолжаются служебные проверки. Об этом сообщает Одесский областной центр комплектования и соцподдержки.
"Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", – говорится в сообщении.
Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук указал на необходимость "качественного, полного и своевременного обеспечения страны мобилизационным ресурсом".
"Мобилизация в стране провозглашена с начала полномасштабного вторжения и она продолжается непрерывно. Мы все в ней задействованы и должны понимать, что каждый сознательный гражданин должен выполнить свой конституционный долг. Никто, кроме нас, не пополнит мобилизационный ресурс. А пополнение потерь и создание соответствующего резерва — это понятная составляющая обороны", - заявил Ковальчук.
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Также он добавил, что Украина нуждается в защите, именно поэтому отсидеться за спинами других не получится.
"Поэтому задача каждого — выполнить свой долг, а не уклониться от него, аргументируя это какой-то коммерческой или гуманитарной составляющей", — отметил командующий Сил обороны.
Напомним, повестки нового образца начали раздавать украинцам: что изменилось, фото документа.
Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.