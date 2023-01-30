В ОК "Юг" отреагировали на жестокое задержание и инцидент с "скорой" в Одессе.

В связи с использованием военными "скорой" для вручения повесток и некорректного поведения сотрудников продолжаются служебные проверки. Об этом сообщает Одесский областной центр комплектования и соцподдержки.

"Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", – говорится в сообщении.

Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук указал на необходимость "качественного, полного и своевременного обеспечения страны мобилизационным ресурсом".

"Мобилизация в стране провозглашена с начала полномасштабного вторжения и она продолжается непрерывно. Мы все в ней задействованы и должны понимать, что каждый сознательный гражданин должен выполнить свой конституционный долг. Никто, кроме нас, не пополнит мобилизационный ресурс. А пополнение потерь и создание соответствующего резерва — это понятная составляющая обороны", - заявил Ковальчук.

Также он добавил, что Украина нуждается в защите, именно поэтому отсидеться за спинами других не получится.

"Поэтому задача каждого — выполнить свой долг, а не уклониться от него, аргументируя это какой-то коммерческой или гуманитарной составляющей", — отметил командующий Сил обороны.

Напомним, повестки нового образца начали раздавать украинцам: что изменилось, фото документа.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

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