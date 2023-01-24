Работник военкомата пришел домой к мужу, чтобы вручить повестку его брату.

На улицу вышел обвиняемый, схватил косу и пытался напасть на лейтенанта.

Остановился мужчина только после трех предупредительных выстрелов. В суде обвиняемый пояснил, что его разозлило то, что работники военкомата зашли во двор «без разрешения».

Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Житель Ровенщины отделался условным сроком за угрозы военному, который раздавал повестки.

Отметим, что инцидент произошел 13 сентября 2022 года.

Мужчина пообещал, что больше такого не будет, и попросил прощения. Суд расценил раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Как говорится в приговоре Гощанского райсуда, судья признал мужчину виновным в нарушении ч.1 ст. 350 УК (угроза в отношении должностного лица), но освободил от основного наказания, назначив всего три года испытательного срока. Добавим, что косу, которой мужчина угрожал военному, суд постановил конфисковать как «орудие совершения уголовного преступления».

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