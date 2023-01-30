В отчете Пенсионного фонда сообщается, что больше всего в 2022 году повезло судьям - им добавили почти 5000 гривен к пенсии. И теперь средняя пенсия этой категории граждан составляет около 100 тысяч гривен ежемесячно.
К слову, ниже прожиточного минимума пенсии получают 70,8 тыс. человек. В размере прожиточного минимума (2093 грн) пенсии получают 302,3 тыс. человек. Еще 10,3 млн пенсионеров получают пенсии выше прожиточного минимума.
Из 10,68 млн пенсионеров 2,72 млн продолжают официально работать. В среднем их пенсия составляет 4,8 тыс. грн.
Пенсия по выслуге лет (на такую имеют право военные, те, кто работают на вредных условиях) в среднем составляет 8,1 тыс. грн. Пенсия для украинцев с инвалидностью в среднем составляет 3,79 тыс. грн.
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Укранцы считают огромную доплату судьям несправедливой:
"Наибольшую зарплату, премии, надбавки и т.д. должны получать военные, которые нас защищают своей жизнью, а не кабинетные тунеядцы, всех их на минимальную зарплату, и так будет справедливо";
"Неужели судьи сделали для страны больше, чем врачи, учителя, земледельцы и все другие виды деятельности?";
"Какие доплалты судьям, за что. Что они обворовывают Украину, обманывают народ. Солдатам и всем воюющим, детям чьи родители погибли и родителям";
"Какие доплаты? Имейте совесть. Заморозить вообще пенсии судьям прокурорам и другим госслужащим. У них у каждого есть бизнес, пусть живут";
"УРА!!! И мне подбавку к пенсии сделали, спасибо пенсионному фонду аж 1гр.98коп. Теперь моя пенсия 2601гр.98коп. Месячная моя пенсия намного ниже, чем однодневная пенсия судьи. И вы еще скажете, что в Украине существует справедливость. Добавлю: мой стаж 40 лет".
Напомним, в Раде рассказали, сколько получают судьи Конституционного Суда в отставке: средняя пенсия больше 150 тысяч грн.
Также сообщалось, что судьи получили самую большую прибавку к пенсии: у остальных украинцев не все так радужно.
Кроме того, Politeka.net писала, что пенсия судей в 150 тысяч вывела из себя украинцев, в сети скандал: "А чем они лучше других?".