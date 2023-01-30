Судьи получили самую большую среди украинцев прибавку к пенсии, а именно, почти 5000 гривен.

В отчете Пенсионного фонда сообщается, что больше всего в 2022 году повезло судьям - им добавили почти 5000 гривен к пенсии. И теперь средняя пенсия этой категории граждан составляет около 100 тысяч гривен ежемесячно.

К слову, ниже прожиточного минимума пенсии получают 70,8 тыс. человек. В размере прожиточного минимума (2093 грн) пенсии получают 302,3 тыс. человек. Еще 10,3 млн пенсионеров получают пенсии выше прожиточного минимума.

Из 10,68 млн пенсионеров 2,72 млн продолжают официально работать. В среднем их пенсия составляет 4,8 тыс. грн.

Пенсия по выслуге лет (на такую имеют право военные, те, кто работают на вредных условиях) в среднем составляет 8,1 тыс. грн. Пенсия для украинцев с инвалидностью в среднем составляет 3,79 тыс. грн.

Укранцы считают огромную доплату судьям несправедливой:

"Наибольшую зарплату, премии, надбавки и т.д. должны получать военные, которые нас защищают своей жизнью, а не кабинетные тунеядцы, всех их на минимальную зарплату, и так будет справедливо";

"Неужели судьи сделали для страны больше, чем врачи, учителя, земледельцы и все другие виды деятельности?";

"Какие доплалты судьям, за что. Что они обворовывают Украину, обманывают народ. Солдатам и всем воюющим, детям чьи родители погибли и родителям";

"Какие доплаты? Имейте совесть. Заморозить вообще пенсии судьям прокурорам и другим госслужащим. У них у каждого есть бизнес, пусть живут";

"УРА!!! И мне подбавку к пенсии сделали, спасибо пенсионному фонду аж 1гр.98коп. Теперь моя пенсия 2601гр.98коп. Месячная моя пенсия намного ниже, чем однодневная пенсия судьи. И вы еще скажете, что в Украине существует справедливость. Добавлю: мой стаж 40 лет".