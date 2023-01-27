В Верховной Раде рассказали о размере пенсионного обеспечения судей Конституционного суда Украины.

Как сообщает Politeka, об этом сообщили во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

На совещании народные депутаты Украины – члены Комитета подвергли сомнению справедливость действующих норм законодательства, согласно которым пенсия судей Конституционного Суда Украины составляет 50% вознаграждения такого судьи.

«Средний размер ежемесячного содержания судей в отставке превышает 150 000 грн. Размер ежемесячного содержания одного судьи Конституционного Суда в отставке равнозначен пенсии 70 пенсионеров (в минимальном размере) или 20 пенсионеров военнослужащих», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Председателя Комитета Галины Третьяковой, украинцы имеют равные конституционные права и свободы.

«Иметь среднюю пенсию в размере 150 тысяч в месяц в условиях военного положения за счет средств единого социального взноса – по моему мнению, не является нормальным и справедливым к гражданам, которые платят такой взнос и получают пенсии в десятки раз меньше», - отметила Третьякова. .

Напомним, что средняя пенсия в Украине, по последним данным, составляет 4370,45 гривен.

Комитет ВР предлагает снизить размер пенсионного обеспечения судей Конституционного Суда Украины до 30% вознаграждения такого судьи.

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