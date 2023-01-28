В Раде рассказали, сколько получают судьи Конституционного Суда в отставке - простые украинцы возмущены.

На совещании народные депутаты Украины – члены Комитета подвергли сомнению справедливость действующих норм законодательства, согласно которым пенсия судей Конституционного Суда Украины составляет 50% вознаграждения такого судьи.

Как сообщает Politeka, об этом сообщили на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

Сообщается, что средний размер ежемесячного содержания судей в отставке превышает 150 000 грн . Размер ежемесячного содержания одного судьи Конституционного Суда в отставке равен пенсии 70 пенсионеров (в минимальном размере) или 20 пенсионеров военнослужащих.

Средняя пенсия на Украине по последним данным составляет 4370,45 гривен.

Украинцы в ярости от такой несправедливости, свое недовольство они выразили в комментариях к новости:

"А за что им такая большая пенсия";

"У них 150, а в нас 2 т. поэтому есть справедливость когда они еще страну обокрали миллиардов нагребли. Что с такой нечистью делать людоньки";

"Для чего столько денег пенсионеру, это не какая-нибудь одноразовая помощь, это каждый месяц 150 тыс. для чего ?в стране война и разбазаривают такие суммы, это не один пенсионер - судья в отставке, дайте военным, купите телевизоры, они им очень нужны" ;

"Разогнать всех к чертовой матери и будет справедливо";

"А чем они лучше других. Они позор и позор нашей страны. Люди получают Две тысячи. А они двести. Они должны получать как учителя и врачи. Пока это не сделает президент новой Украины у нас не будет";

"В какой стране есть еще такой маразм?"

Напомним, украинцам раздадут по 3300 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь.

Также сообщалось, что пенсии можно передать по наследству – украинцам объяснили, как это сделать.

Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.