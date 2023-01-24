Как пишет Politeka.net, заместительница главы Минсоцполитики Дарья Марчак рассказала в эфире телемарафона, что в Украине пока работает солидарная пенсионная система. То есть зарплаты работающих граждан начисляются в Пенсионный фонд. Единый социальный взнос составляет 22% от зарплаты украинца. Именно из них сейчас получают пенсию пенсионеры, передает "Зеркало Недели".

Но в текущем году в Украине должна начать работать накопительная пенсионная система, благодаря чему на каждого украинца, который работает, будут открыты личные накопительные счета. Именно деньги из этих счетов можно передавать в наследство.

На протяжении определенного периода времени на данных счетах будут аккумулироваться деньги. Отчисление на них будут обязательны для всех украинцев от 18 до 55 лет. После 55-летнего возраста деньги будут отчисляться только по желанию работника. Отмечено, что если человек умрет, но не успеет получить пенсию, то ее может унаследовать наследники пенсионера.

"Накопительная пенсионная система предполагает, что накопления становятся вашей частной собственностью. Соответственно, эта частная собственность в случае, если с вами что-то происходит, переходит к вашим потомкам, наследникам, если вы определите отдельных наследников. То есть независимо от того, как будет развиваться ваша жизнь - это уже ваши деньги, на которые имеете право только вы", - отмечено в публикации.

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