Как пишет Politeka.net, в марте 2023 года в Украине планируется поднятие пенсий. В результате этого украинцы смогут получить надбавку к пенсии в размере 1500 гривен. Но касается это только тех, у кого расчетный размер пенсии составляет 6 250 грн. И только в том случае можно получить надбавку, если осовременивание проведут по текущим правилам, которые предусмотрены законом, передает "Конкурент".

Повышение выплаты будет индивидуальным, но с учетом уровня инфляции и размера роста зарплат индексация с первого марта составит на 24%. В таком случае люди, которые получают пенсию 6250 грн, смогут получить надбавку в размере 1500 грн. Но если размер выплаты меньше, то индексация может таких граждан не зацепить.

Стоит отметить, что в Украине 39% пенсионеров получают пенсию в размере 3 тысячи и меньше. От 3 до 4 тысяч получают 23,5% украинцев. От 4 до 5 тысяч составляет пенсия у 11,4%. А от 5 до 10 тысяч гривен получают 19,1%.



Ранее мы сообщали, что украинцы смогут получить пенсионное удостоверение в новом виде. Это станет возможным благодаря Минцифры, которые добавили соответсвующий документ в приложение "Дія".

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