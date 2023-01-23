Долги за коммунальные услуги хотят реструктурировать или списать некоторым украинцам, и вот почему.

Так, согласно законопроекту №8367, предложено списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги пользователям, долг которых накопился за период активных боевых действий.

Таким образом, украинцам могут списать долги за услуги по: управлению многоквартирным домом; по поставкам и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей; по поставкам и распределению электрической энергии; по снабжению тепловой энергии; по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения; по обращению с бытовыми отходами.

В документе, внесенном в Верховную Раду, предусмотрены два варианта.

А именно списание задолженности граждан за все жилищно-коммунальные услуги (включая квартплату), за период ведения военных действий на тех территориях, где расположено их жилье. Это касается только тех, чье жилье расположено в зоне, где велись или ведутся боевые действия.

Реструктуризация задолженности на срок до 5 лет, это можно будет сделать за все коммунальные услуги, кроме квартплаты.

Это, подчеркнем, касается долгов, возникших во время действия военного положения.

Предполагается, что оба варианта будут работать параллельно друг другу.

Авторы законопроекта считают, что нужно поддержать украинцев в трудные времена. Они отмечают, что с началом полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в тяжелом финансовом положении, кроме того, положение ухудшила инфляция.

Украинцы к этому законопроекту отнеслись по-разному. Так, многие уже сейчас увидели в нем несправедливость, другие же сомневаются в том, что он вообще будет принят. Некоторые украинцы также начали размышлять, за чей счет спишут долги.

«Спишут тем, кто переехал или дома нет, а если живешь в своей квартире, то еще повысят кварплату, и за газ и за свет. Так что не очень радуйтесь»,

«Пусть перечислят людям, которые во время войны никуда не уезжали и вовремя платили коммуналку и придуманные абонплаты»,

«Как-то немного несправедливо выходит, мой дедушка пенсионер, не имеет субсидии и льгот, всегда и своевременно платит коммуналку на протяжении всей жизни. Иногда платит заранее как есть возможность. Если спишут тем, кто лишился жилья, пострадал от войны, то вопросов нет. А если каким-то м**акам, которые просто не платили, то что это за фигня?! У моего соседа долгов в совокупности на 300 тысяч гривен»,

«Наша власть может списать только вашу жизнь. Сколько можно им верить»,

«Выглядит вроде бы хорошо, но: я так понимаю, что Донецко-Луганский регион спишут долги за все 9 лет? То есть, сдали без боя свой дом, взяли чужой паспорт, работали на оккупантов и в конце все в шоколаде. Конечно, не все, но много таких, которым любая власть своя только, чтобы две пенсии и ни за что не платить ... »,

«Вот теперь понятно, почему вешают не существующие долги за теплосети и отопление тем, у кого свое автономное отопление. Потому что будут списывать, а кто-то обогатится...и украденные деньги будут списанными или реструктурированы....люди в эвакуации ни чем не пользуются, жилье в зоне боевых действий, а платёжки насчитывают....»,

«Кто там спишет, они только олигархам могут списывать».

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