Так, те работники и предприниматели, которые потеряли часть заработка в результате боевых действий, согласно закону, могут получить пособие по частичной безработиц, передает "24 канал".
Его могут оказывать работникам и ФЛП в случае потери части заработка или дохода из-за остановки или сокращения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по причинам:
экономического или технологического характера;
чрезвычайной ситуации;
введение чрезвычайного или военного положения;
установление карантина.
На помощь могут претендовать те предприниматели, чья продолжительность рабочего времени сократилась не менее 30%.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Будет красиво": в Украину ворвутся циклон и атмосферные фронты, погода резко изменится
"Капец": от жилой многоэтажки ничего не осталось, фото ошеломили украинцев
"Ничего себе бабла!": подполковник СБУ оказался не тем, за кого себя выдавал
Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс: "Я могу сказать..."
Для работников сокращение деятельности должно охватить от 20% общего количества сотрудников, а рабочее время и заработная плата должно сократиться не менее 30%.
Как отметили специалисты, вышеуказанная сумма является максимальным размером пособия по частичной безработице для физлиц-предпринимателей и наемных работников.
Получать выплаты можно ежемесячно, не больше 180 календарных дней. Заявки на получение помощи следует подать в течение 90 дней с момента сокращения или остановки деятельности.
Для этого следует обратиться в центр занятости по месту, где расположено предприятие.
Напомним, в "Нафтогазе" ответили, куда идет переплата за распределение газа.
Также сообщалось, что пенсии можно передать по наследству – украинцам объяснили, как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.