Украинцы могут получить выплаты по частичной безработице - это касается и работников, и предпринимателей.

Так, те работники и предприниматели, которые потеряли часть заработка в результате боевых действий, согласно закону, могут получить пособие по частичной безработиц, передает "24 канал".

Его могут оказывать работникам и ФЛП в случае потери части заработка или дохода из-за остановки или сокращения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по причинам:

экономического или технологического характера;

чрезвычайной ситуации;

введение чрезвычайного или военного положения;

установление карантина.

На помощь могут претендовать те предприниматели, чья продолжительность рабочего времени сократилась не менее 30%.

Для работников сокращение деятельности должно охватить от 20% общего количества сотрудников, а рабочее время и заработная плата должно сократиться не менее 30%.

Как отметили специалисты, вышеуказанная сумма является максимальным размером пособия по частичной безработице для физлиц-предпринимателей и наемных работников.

Получать выплаты можно ежемесячно, не больше 180 календарных дней. Заявки на получение помощи следует подать в течение 90 дней с момента сокращения или остановки деятельности.

Для этого следует обратиться в центр занятости по месту, где расположено предприятие.

Напомним, в "Нафтогазе" ответили, куда идет переплата за распределение газа.

Также сообщалось, что пенсии можно передать по наследству – украинцам объяснили, как это сделать.

Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.