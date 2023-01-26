В «Нефтегазе» объяснили украинцам, что происходит в случае переплаты за распределение газа.

Так, "Нафтогаз" на своей странице в Facebook предупредил, что абоненты Харьковгаза и Днепрогаза переходят на сервисы ГК "Нафтогаз Украины", в связи с переходом АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" в группу НАК "Нафтогаз Украины".

«Сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нафтогаз Украины». Другие сервисы учета газа для абонентов указанных компаний работать не будут», – пояснили в Нафтогазе.

В свою очередь одна из потребительниц сообщила, что имеет переплату по АО «Харьковгазу» и выразила обеспокоенность, что деньги пропадут.

«А у меня по АО Харьковгаз переплата, еще и большая. Сумма переплаты, что пропадет так, как и по Харьковгазсбыту. Делаю выводы – не спешите платить. Харьковгазсбыту подарила около 400 грн., а теперь еще АО Харьковгаз примерно такую ​​сумму. Где ваша совесть и справедливость? Куда теперь передавать показатели счетчика?

В «Нафтогазе» ответили, куда идут деньги, в случае переплаты за распределение газа:

«В случае, если у Вас переплата за распределение газа в Харьковгаз, то она сохраняется за Вашим лицевым счетом. Показатели счетчика, Вы можете передавать следующими способами: - в личном кабинете gas.ua (для этого нужно нажать кнопку "Передать показатели" в вашем ОК) - в чат-боте GASUA в Вайбер, Телеграмм и мессенджер Фейсбук (для этого нужно нажать кнопку " Передать показатели в чат (ботах GASUA). С помощью IVR меню, позвонив в контакт-центр по номерам 0663002888, 0983002888, 0933002888 на IVR кнопка 2».

При передаче показателей счетчика через чат-боты GASUA в Вайбер, Телеграмм, мессенджер Фейсбук и в личном кабинете на сайте фото счетчика не требуется, показатели необходимо указывать в текстовом формате.

Напомним, при смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Поэтому свою переплату нужно возвращать самостоятельно. Кроме того, переплату за поставку газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа. То есть деньги нужно только возвращать.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" смутил украинцев предупреждением о важных изменениях.

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