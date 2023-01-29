В 2022 году проведены все запланированные повышения и перерасчеты пенсий.

Как передает Obozrevatel со ссылкой на отчет Пенсионного фонда, больше всего в 2022 году повезло судьям - им добавили почти 5000 гривен к пенсии. И теперь средняя пенсия этой категории граждан составляет около 100 тысяч гривен ежемесячно.

Среди пенсионеров также есть те, кто получают до 800 грн в месяц. Это социальные пенсии для тех, кто не имеет необходимого стажа. Вместо пенсии государство компенсирует разницу между фактическим доходом и прожиточным минимум.

Ниже прожиточного минимума пенсии получают 70,8 тыс. человек. В размере прожиточного минимума (2093 грн) пенсии получают 302,3 тыс. человек. Еще 10,3 млн пенсионеров получают пенсии выше прожиточного минимума.

Из 10,68 млн пенсионеров 2,72 млн продолжают официально работать. В среднем их пенсия составляет 4,8 тыс. грн.

Пенсия по выслуге лет (на такую имеют право военные, те, кто работают на вредных условиях) в среднем составляет 8,1 тыс. грн. Пенсия для украинцев с инвалидностью в среднем составляет 3,79 тыс. грн.

Отметим, что народные депутаты Украины – члены Комитета подвергли сомнению справедливость действующих норм законодательства, согласно которым пенсия судей Конституционного Суда Украины составляет 50% вознаграждения такого судьи.

Сообщается, что средний размер ежемесячного содержания судей в отставке превышает 150 000 грн. Размер ежемесячного содержания одного судьи Конституционного Суда в отставке равен пенсии 70 пенсионеров (в минимальном размере) или 20 пенсионеров военнослужащих.

Напомним, миллионам украинцев пересчитают пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.