В постановлении Кабмина от 27 января появился список должностей, где мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы.
Госслужащие могут выезжать за границу, если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей до 18 лет, если они едут навестить детей. Или для сопровождения детей за границу.
Также чиновников и депутатов смогут выпускать за границу для лечения при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.
Украинцы отреагировали на это решение в комментариях:
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"Ну може прозріють бо наші трудяги,тільки на заробітки їздять,а мажори за їхні кровні з жиру бісяться";
"Давно пора";
"Не пройшло і року...";
"Ну Тимошенко, Тищенко этот запрет не касается";
"А як же наші депутатки і військові жінки виїжджають?";
"Давно пора ,але ж ждали що більшість чинуш виїде".
Напомним, украинцам раздадут по 3300 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь.
Украинцы могут получить выплаты по частичной безработице - это касается и работников, и предпринимателей.
Также сообщалось, что пенсии можно передать по наследству – украинцам объяснили, как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.