Тысячи украинок попали под запрет на выезд за границу, речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней.

В постановлении Кабмина от 27 января появился список должностей, где мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы.

Госслужащие могут выезжать за границу, если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей до 18 лет, если они едут навестить детей. Или для сопровождения детей за границу.

Также чиновников и депутатов смогут выпускать за границу для лечения при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.

Украинцы отреагировали на это решение в комментариях:

"Ну може прозріють бо наші трудяги,тільки на заробітки їздять,а мажори за їхні кровні з жиру бісяться";

"Давно пора";

"Не пройшло і року...";

"Ну Тимошенко, Тищенко этот запрет не касается";

"А як же наші депутатки і військові жінки виїжджають?";

"Давно пора ,але ж ждали що більшість чинуш виїде".

Напомним, украинцам раздадут по 3300 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь.

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Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.