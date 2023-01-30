В Украине пересчитали доставку газа, стало известно, кому придется платить больше.

Об этом сообщается на сайте "Газправда", разница в тарифах на доставку газа может отличаться в разы.

Так, одна семья ежемесячно должна платить 100 грн, а другая, потребляя такой же объем газа, заплатит около 770 грн.

Сообщается, что тариф для киевлян составляет всего 38 копеек за куб, в то время как в Винницкой области цена достигает 2,95 грн за кубометр.

Стоит отметить, что цена доставки газа одинаковая, независимо от объемов потребления. Даже если вы не пользовались газом в январе, в феврале вам придет платежка. Сумма в платежки считается исходя из объемов потребления за прошлый газовый год (с октября по октябрь) и тарифа облгаза.

Разница в этих тарифах может достигать 7,7 раз. Таким образом, чем больше потребителей голубого топлива, тем меньше стоимость доставки для каждого потребителя.

В Киеве один из самых низких тарифов на доставку газа. В Виннице за каждый кубометр приходится платить 2,11 грн (отдельно за газ и еще 2,11 грн за доставку). В Днепре цена составляет 1,51 грн, Запорожье – 1,1 грн.

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