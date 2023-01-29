В Берлине на 39-летнего украинца напали посреди станции метро только за то, что у него был значок с сине-желтым флагом. При этом злоумышленник обвинял нашего соотечественника в нацизме – все по российским методикам.

Подробности инцидента сообщил пострадавший Артем Мокренец на своей Facebook-странице и в комментарии "РБК-Украина" . По словам мужчины, нападение произошло утром 28 января. Он получил не менее пяти ударов по лицу, в результате чего был вынужден обратиться в больницу.

"На память" о встрече с агрессором у Мокренца останется шрам над бровью и внутреннее возмущение из-за дерзкого поведения неизвестного.

"Увидев значок с украинским флагом, чувак, ехавший за мной в эскалаторе в метро, ​​обогнал меня и стал взывать в лицо, что я нацист, а затем натыкал факов [нецензурный жест со средним пальцем — ред.], — рассказывает пострадавший. — Моя попытка выяснить, что он хочет, закончилась тем, что он ударил меня пять раз кулаком по лицу с криками о нацисте».

Рассказывая об инциденте поподробнее, мужчина вспоминает, что слышал от нападающего что-то об СССР. К сожалению, немецкий язык Артема Мокренца неидеален; достаточно символично, что именно в тот день он ехал в метро на курсы ее изучения.

По его собственным впечатлениям, нападающим был немец, а не иностранец (например, русский), но "с очень промытыми пропагандой мозгами". Теперь установлением личности нападающего займутся полицейские.

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