В Днепре 27 января, около 15:00, 79-летний мужчина сообщил, что собирается взорвать 5 домов .

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

На такой поступок дедушке побудило то, что у него дома больше 5 часов не было света.

Его нашли правоохранители. Они составили протокол за ошибочный вызов.

Ранее сообщалось, что предпринимателя из Одессы суд оштрафовал на 17 тысяч гривен из-за генератора.

Его оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.

"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал фигурант дела.

Напомним , денег за разрушенные квартиры могут не дать, депутаты хотят изменить Закон о компенсации.

Также сообщалось, что украинец изобрел новый способ добычи электричества, подробности.

Кроме того, Politeka.net писала об объявлениях о мобилизации в подъездах жилых домов: нужно ли сразу идти в военкомат.