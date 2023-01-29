В Днепре 27 января, около 15:00, 79-летний мужчина сообщил, что собирается взорвать 5 домов .
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.
На такой поступок дедушке побудило то, что у него дома больше 5 часов не было света.
Его нашли правоохранители. Они составили протокол за ошибочный вызов.
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Ранее сообщалось, что предпринимателя из Одессы суд оштрафовал на 17 тысяч гривен из-за генератора.
Его оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.
"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал фигурант дела.
Напомним , денег за разрушенные квартиры могут не дать, депутаты хотят изменить Закон о компенсации.
Также сообщалось, что украинец изобрел новый способ добычи электричества, подробности.
Кроме того, Politeka.net писала об объявлениях о мобилизации в подъездах жилых домов: нужно ли сразу идти в военкомат.