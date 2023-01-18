Компенсация за разрушенную квартиру: только восстановление с помощью строительных работ и предоставления строительных материалов.

Механизм компенсации за пострадавшую из-за войны недвижимость заложен в законопроекте №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Проект Закона о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации предусматривает, что компенсацию будут предоставлять за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех месяцев после прекращения военного положения. Недвижимость – это квартиры, другие жилые помещения, дома усадебного типа, садовые, дачные дома, объекты строительства, где были построены опорные стены и наружные конструкции.

Право на компенсацию получат граждане Украины, являющиеся владельцами, инвесторами, заказчиками строительства или наследниками недвижимости. Не получают компенсации люди, которые находятся в списках санкций и судимы за преступления против основ национальной безопасности.

Если в документе до первого чтения предлагалось финансовое возмещение за поврежденное жилье, то ко второму – только восстановление через строительные работы и предоставление строительных материалов. А владельцы квартир получают жилищный сертификат, как гарантию от государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (может быть построен в будущем). Владельцы домов смогут получить деньги на строительство дома, или сертификат на дом или квартиру.

В документ ко второму чтению внесли поправку, увеличив срок подачи заявления на компенсацию: это можно сделать во время военного положения и в течение года, как оно закончится, через "Действие", ЦНАП, орган соцзащиты или нотариуса. К заявлению следует добавить копию права собственности, фото или видео до и после уничтожения жилья.

"В части предоставления компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества не распространяется на объекты недвижимого имущества, которое на день вступления в силу Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года No 64/2022 , утвержденного Законом Украины "О утверждение Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 г. No 2102-IX, находились на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, определенной в соответствии с Законом Украины", - говорится в Законопроекте.

Также важно отметить, что будут обращаться за компенсацией не местные власти, а сам человек. А местные власти будут согласовывать заявление на компенсацию.

Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:

средства государственного и местных бюджетов;

средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая и/или обратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации либо другие взыскания с русской федерации;

другие источники, которые не запрещены законодательством Украины, в частности, местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Напомним, "Сделал три круга": момент перед трагедией в Броварах попал на видео, растет количество жертв.

Как сообщала Politeka, Блэкауты не страшны: украинец изобрел новый способ добычи электричества, подробности.

Также Politeka писала, что "Земля им пухом": выяснилось, кто кроме министра МВД был на борту упавшего в Броварах вертолета.