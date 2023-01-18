Механик из Днепра заявил об изобретении нового устройства для генерации электроэнергии. Выработка тока происходит по принципу, на разработку которого изобретателя вдохновили старые часы. Стоимость киловатта очень низкая – всего 50 коп. Электроэнергия в механизме Евгения Дримко вырабатывается за счет движения специального груза. "Подвешенный груз выполняет роль двигателя, и силой гравитации притягивается к земле, так производим механическую энергию", – рассказал Дримко в эфире "Суспільне Дніпро".

Дримко признал, что похожий принцип уже используют для генерации электроэнергии в США и странах Европы. Однако у механизма жителя Днепра есть существенное отличие. В западной практике для добычи тока с помощью механической энергии строят огромные башни или подземные тоннели. А вот устройство самого Дримко способно работать даже в компактном размере – 2 м на 2 м. Это стало возможным, благодаря круговому устройству механизма. В результате часть энергии от генератора идет на поднятие груза, а часть – непосредственно потребителю.

Коэффициент полезного действия такого устройства составляет 80-90%, при условии, если установить трехфазный генератор, рассказал Дримко. Он уверяет, что себестоимость киловатта электроэнергии от такого вида генерации составляет всего 50 копеек. Для сравнения, электричество "из сети" обходится украинцам в 1,44 грн. Патент на свое устройство Дримко уже получил в 2022 году. Механизму присвоено название "гравитационная установка".

Интересно, что, судя по дате подачи заявки на патент, Дримко приступил к своей разработке задолго до массовых отключений электроэнергии в Украине. Теперь его устройство обрело дополнительную актуальность. В ближайшем будущем механик планирует собрать полноценную установку для механической генерации электричества вместо опытного образца, который все еще стоит на балконе в Днепре.

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