Мнения украинцев по этому поводу разделились: одни считают, что запрет на разговоры в вузе на русском языке - это правильное решение во время войны с Россией, а другие считают, что таким образом нарушается Конституция нашего государства.

После возникшего резонанса президент академии Сергей Квит сообщил, что никаких наказаний за употребление русского языка в Киево-Могилянской академии не будет. Также он добавил, что никто не станет специально отслеживать язык общения студентов и преподавателей между собой, передает издание BBC Украина.

«Смысл не в наказании, а в том, чтобы изменять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы «Могилянка» полностью была украиноязычным университетом», - заявил президент НаУКМА Сергей Квит.

Напомним, преподаватели возмущены решением Минобразования: "Что мы имеем при тотальном незнании истории?".

Как сообщала Politeka, киевская учительница поддерживала грозящую ей вражескую армию.

Также Politeka писала, что ожесточенные дискуссии разгорелись из-за запрета русского языка в Могилянке: "Подгорает сильно".