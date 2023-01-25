В 2023 году абитуриенты во время НМТ будут составлять два обязательных предмета: украинский язык и математику. А историю Украины в этот перечень не включили.

Как передает 24 канал , такая модель национального мультипредметного теста, представленная МОН, вызвала значительные дискуссии в обществе.

Так, волонтер Мелания Подоляк убеждена, что решение о том, что история Украины из списка обязательных предметов перешла в ряд выборочных, некорректно. Более того: во время войны – это ошибка.

"На крови доказали: история Украины и украинский язык должны быть. Событийную историю тоже нужно знать",– подчеркнула Подоляк.

Со своей стороны кандидат исторических наук Татьяна Швидченко убеждена, что в 10 – 11 классах ученики изучают события ХХ – XI века. А это, по мнению эксперта, – ключевая и актуальная для граждан Украины информация. При этом необходимо сейчас, в военное время.

"Выпускники ближайших лет – это новая волна молодых граждан, которая будет формировать наше будущее через 10 – 20 лет. Что мы имеем при тотальном незнании ими истории? Ответ очевиден", – уточнила Швидченко.

Историк и краевед Игорь Федик при этом отмечает, что "половина граждан Украины не знает родной истории и находится под волшебством московской истории, где все сфальсифицировано до предела". При этом в школах Украины родную историю учащиеся изучают один – два раза в неделю. При такой нагрузке забудут историю быстрее, чем ее изучат.

"Польша, страны Балтии делают все, чтобы историю их граждане изучали чаще. Национальная история и национальная литература формируют у молодых граждан Украины высокое национальное сознание и национальную идентичность", - отметил историк.

А преподавательница Сумского государственного педагогического университета Наталья Гречаник вообще возмущена таким решением МОН.

"Почему история Украины не обязательна? Неужели уроки войны не усваиваются? Ощущение какой-то диверсии!",– высказалась преподавательница из Сум.

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