Украинцы ответили на вопрос «Какого украинского политического деятеля Вы назвали бы политиком 2022 года?».

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 по 3 января 2023, было опрошено 2017 респондентов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный занял второе место.

Отвечая на вопрос «Какого украинского политического деятеля Вы назвали бы политиком 2022 года?», 10% назвали имя Залужного.

С огромным отрывом первое место занял президент Украины Владимир Зеленский, он считается главным политиком страны 59% опрошенных.

По 2% опрошенных назвали советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, пятого президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

По 1% советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и волонтера Сергея Притула.

Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Нина Матвиенко записала видеообращение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором призналась ему в любви.

Она сказала, что очень любит Залужного, гордится им и даже вышла бы за него замуж, будь она помоложе.

"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страницу просматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немного моложе, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете», – сказала Матвиенко.

Залужный отреагировал на такое приятное видео и поблагодарил Нину Митрофановну за поддержку. Он сказал, что она – великая молодец, и что именно таких людей ВСУ защищают от российских оккупантов.

Напоминм, Залужный обратился к украинцам с важным посланием.

Отметим, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.