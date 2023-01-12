Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 по 3 января 2023, было опрошено 2017 респондентов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный занял второе место.
Отвечая на вопрос «Какого украинского политического деятеля Вы назвали бы политиком 2022 года?», 10% назвали имя Залужного.
С огромным отрывом первое место занял президент Украины Владимир Зеленский, он считается главным политиком страны 59% опрошенных.
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По 2% опрошенных назвали советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, пятого президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
По 1% советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и волонтера Сергея Притула.
Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Нина Матвиенко записала видеообращение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором призналась ему в любви.
Она сказала, что очень любит Залужного, гордится им и даже вышла бы за него замуж, будь она помоложе.
"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страницу просматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немного моложе, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете», – сказала Матвиенко.
Залужный отреагировал на такое приятное видео и поблагодарил Нину Митрофановну за поддержку. Он сказал, что она – великая молодец, и что именно таких людей ВСУ защищают от российских оккупантов.
Напоминм, Залужный обратился к украинцам с важным посланием.
Отметим, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.