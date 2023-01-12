Как сообщает Офис Генпрокурора, работница одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области, уроженка и жительница Ивано-Франковской области, распространяла в соцсетях сообщения, направленные на признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Сообщается, что она восхищалась российским военным руководством, распространяла российские нарративы и поддерживала другие информационные кампании российской военной пропаганды.

Кроме того, женщина распространяла материалы, содержащие публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и действующей государственной власти, а также ведения на территории Украины агрессивной войны.

В квартире женщины правоохранители провели обыски, где обнаружили и изъяли компьютер и телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Прикарпатке грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам.

Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам вывозить украинское зерно в россию. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов".

Коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.