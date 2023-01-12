С начала вооруженной агрессии РФ против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, с помощью собственныъ аккаунтов в соцсетях, распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее агрессии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Кроме того подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины армией РФ.
Коллаборантка утверждала, что Киев якобы является "собственностью" Москвы и выражала надежду на победу РФ.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Наступает решающий момент: в Соледар стащили самых опытных "вагнеровцев", потери колоссальные
"Никого не слушай": "Пташка" из Азовстали честно рассказала, за что ее критикуют украинцы
Родила несколько месяцев назад: украинская семья с младенцем живет в подъезде
Звезда "1+1" Падалко поделилась трагическим известием: "Его тело смогли идентифицировать..."
По данным следствия в суд направили обвинительный акт в отношении коллаборантки (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436 -2 УК Украины).
Обвиняемая находится под стражей.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за украинскими ПВО.
Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.
Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.