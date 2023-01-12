В Киеве учительницу будут судить за поддержку вражеской армии и призывы к власти.

С начала вооруженной агрессии РФ против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, с помощью собственныъ аккаунтов в соцсетях, распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины армией РФ.

Коллаборантка утверждала, что Киев якобы является "собственностью" Москвы и выражала надежду на победу РФ.

По данным следствия в суд направили обвинительный акт в отношении коллаборантки (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436 -2 УК Украины).

Обвиняемая находится под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за украинскими ПВО.

Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.