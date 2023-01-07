Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Следствием установлено, что подозреваемый с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники россиян по территории Сумской области.
Общее количество российской техники, сопровождавшееся мужчиной, составляет 120 единиц.
Кроме того, после деоккупации районов Сумщины злоумышленник продолжал сотрудничество с армией РФ- собирал информацию о расположении воинских частей и их вооружении.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Жизни матери и троих маленьких детей оборвались в один миг: кадры ЧП в Одесской области
Пострадают самые бедные: украинцам дали неутешительный прогноз по поводу пенсий
Украинец выловил рыбу-гиганта в Днепре: фото сказочного улова
В Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации: "Нам надо…"
Сумская областная прокуратура передала дело в суд.
Ранее в Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты и разукрашивал остановки в триколор.
В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.