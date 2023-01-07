В Сумской области будут судить коллаборанта, который направил 120 единиц вражеской техники в сторону Киева.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники россиян по территории Сумской области.

Общее количество российской техники, сопровождавшееся мужчиной, составляет 120 единиц.

Кроме того, после деоккупации районов Сумщины злоумышленник продолжал сотрудничество с армией РФ- собирал информацию о расположении воинских частей и их вооружении.

Сумская областная прокуратура передала дело в суд.

Ранее в Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты и разукрашивал остановки в триколор.

В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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